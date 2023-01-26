МОК готов допустить выступающих против войны спортсменов из Беларуси и РФ к международным соревнованиям

Российские и белорусские спортсмены могут быть допущены к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе при условии, что они не поддерживают военную агрессию России в Украине

"Ни одному спортсмену нельзя препятствовать участвовать в соревнованиях только из-за его паспорта. Таким образом, следует дополнительно изучить возможность участия спортсменов в соревнованиях при соблюдении строгих условий, таких как выступление в качестве "нейтрального спортсмена" и никоим образом не представлять свое государство, как это уже происходит в профессиональных лигах, особенно в Европе, США и Канаде, а также в некоторых индивидуальных профессиональных видах спорта", - говорится в сообщении МОК.

"Только спортсмены, которые полностью соблюдают Олимпийскую хартию, будут участвовать. Это означает, в частности: конкурировать смогут только те, кто не выступал против миротворческой миссии МОК, и не поддерживал вторжение РФ в Украину. Получат допуск спортсмены, полностью соблюдающие Всемирный антидопинговый кодекс и все соответствующие антидопинговые правила и положения. Индивидуальные проверки должны проводиться для всех заявленных спортсменов", - отмечается в сообщении МОК.