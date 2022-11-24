США и ЕС: Ужасная ракетная тактика РФ не поколеблет поддержку Украины

Главы дипломатии ЕС и США осудили "преступные нападения" и "ужасную тактику" РФ, которая 23 ноября совершила очередной массированный ракетный обстрел энергетических объектов инфраструктуры.

"Миллионы людей по всей Украине скрылись в укрытиях, когда Россия сегодня снова выпустила на них ракеты. Продолжающиеся атаки против инфраструктуры направлены на то, чтобы гражданское население Украины оставалось в холоде и тьме. Эта ужасная тактика не сломит решимость Украины и ее партнеров", - отметил госсекретарь США Энтони Блинкен в Twitter.

"Решительно осуждаю новые преступные нападения России на гражданское население и критически важную инфраструктуру в Украине: массовые отключения электроэнергии, в том числе в Молдове. Лишение миллионов людей электроэнергии, воды и отопления зимой является жестоким и бесчеловечным. Поддержка Украины и Молдовы со стороны ЕС остается неизменной", – написал Жозеп Боррель.

Послы стран "Группы семи" в Киеве в среду вечером выступили с заявлением в поддержку украинцев и рассказали, что вместе с ними сталкиваются с нехваткой света и воды.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия наносит удары по объектам инфраструктуры на Украине в ответ на поставки Киеву западного оружия.

"Мы наносим удары по инфраструктурным объектам на Украине в ответ на накачку этой страны западным оружием и безрассудные призывы Киева одержать военную победу над Россией", - заявил он, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

"Подрыв боеспособности украинской армии, угрожающей безопасности и территориальной целостности России, - одна из целей СВО. И она будет реализовываться военными методами, пока киевский режим не займет реалистичную позицию, которая позволила бы в рамках переговоров обсудить и попытаться урегулировать те вопросы, которые вынудили нас начать СВО", - добавил Небензя.

Небензя также заявил, что "повреждения жилых домов и жертвы среди мирного населения происходят по вине украинской ПВО, располагаемой не на окраине городов, а в самом их центре".

"В итоге обломки ракет или сбившиеся с курса украинские ракеты попадают в те объекты, в которые Россия и не целилась", - сказал он.