НАТО пока не будет закрывать небо над Украиной

НАТО не станет закрывать небо над Украиной из-за падения двух ракет на территории Польши. Об этом заявил представитель пресс-службы федерального правительства Германии Вольфганг Бюхнер после консультаций с членами альянса.

По его словам, в случае создание зоны с запретом на полеты над Украиной, риски начала войны между НАТО и Россией значительно возрастут.

"Вместе со всеми нашими союзниками мы согласны с тем, что хотим избежать дальнейшей эскалации этой войны в Украине", - добавил официальный представитель властей ФРГ.

При этом Берлин уже пообещал Варшаве предоставить системы противовоздушной обороны для защиты восточных и северных границ.