Последнее обновление: 08.09.2022 21:38

Генсек НАТО: Война в Украине входит в критическую фазу

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил Украину в дальнейшей поддержке, несмотря на экономическое давление, вызванное российским вторжением.

"Война в Украине входит в критическую фазу. Украинские силы сумели остановить российское наступление на Донбассе, нанести ответный удар и снова взять под контроль территории. В последние несколько дней мы видели значительный прогресс в Херсонской и Харьковской областях", - сказал Столтенберг на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Брюсселе.

Он отметил, что в ближайшие месяцы солидарность и единство союзников будет подвергаться давлению из-за энергетических поставок и роста стоимости жизни, вызванных войной России.

"Но цена, которую мы платим, измеряется в деньгах. Тогда как цена, которую платит Украина, измеряется жизнями", - добавил генсек.

Столтенберг вновь отметил готовность НАТО защищать свою территорию от агрессии Москвы.

Ранее по теме


<Август 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Сентябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование