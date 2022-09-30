Зеленский: Украина подает заявку на укоренное вступление в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина сегодня подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

«Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Североатлантического союза. Они реальны для Украины – реальны в поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия. Мы доверяем друг другу, помогаем друг другу, и мы защищаем друг друга. Это и есть Североатлантический союз», - заявил Зеленский в обращении к украинцам.

«Де-факто. Сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре. По процедуре, которая будет отвечать нашему значению для защиты всего нашего сообщества. В ускоренном порядке. Мы делаем свой определяющий шаг, подписывая заявку Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО», - подчеркнул он.