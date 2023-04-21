Последнее обновление: 21.04.2023 10:56

Столтенберг: Страны НАТО "согласились, что Украина станет членом"

Все союзники по НАТО достигли консенсуса и договорились, что Украина в будущем станет членом Альянса, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Как я сказал вчера в Киеве, будущее Украины – в евроатлантической семье. Все союзники НАТО согласились, что Украина станет членом НАТО. Но главный фокус сейчас, конечно, на том, как гарантировать, чтобы Украина получила преимущество. Наша поддержка помогает Украине двигаться к евроатлантической интеграции, наша помощь позволяет им сделать это возможным", – сказал Столтенберг.

Он также сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский принял приглашение на саммит НАТО в Вильнюсе в июле.

"Президент Зеленский и я обсудили подготовку к предстоящему саммиту НАТО в Вильнюсе в июле. Я пригласил его принять участие во встрече, и я рад, что он принял приглашение и примет участие в саммите НАТО в Вильнюсе", – сказал Столтенберг.

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