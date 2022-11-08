Лукашенко призвал белорусских производителей не собачиться

Лукашенко сегодня на примере предприятия «Керамин» объяснил, что по некоторым товарам цены в стране были подняты на «заоблачную высоту», в связи с чем призвал отечественных производителей не собачиться.

«Я на примере регулирования цен приводил пример, когда цены просто были откручены на 30-40% назад, а может и больше, по некоторым группам товаров", - сказал Лукашенко, привел пример компании "Керамин", которая, по его словам, примерно на 30% по отдельным наименованиям керамической плитки снизила цены.

"Люди встали в очередь. Нарасхват берут эту плитку. И я так подумал, как экономист: ну от объема, от оборота они получат еще большую прибыль. Ну стоило собачиться перед народом и поднимать на заоблачную высоту цены? Так это же не только "Керамин", какая-то плитка. Есть и другие товары», - констатировал он.

По его словам, правительство «более справедливо рубануло в этом плане и некоторые вынуждены были цены открутить, как у нас в народе говорят, отступить назад».

"Я этого не предполагал. Но поддерживаю в этом плане правительство и специалистов, которые поступили таким образом. Это хорошая демонстрация народу и специалистам, экономистам, что у нас жирок был приличный в ценах. Здесь 30%. Но я всегда настаивал - 25-30%. Вот давайте на 25-30% так это затянем свои пояса и дадим народу вздохнуть - совсем другая будет ситуация. Вот это будет справедливость", - продолжил Лукашенко.

"Поэтому если меня кто-то услышал, что я не настаивал на откручивании цен, и это не надо делать, "мы завтра добавим" - это будет катастрофа, потому что нарушит уже ту систему, которая постановлением правительства выработана. Это делать нельзя. Это хороший был шаг правительства в нужном направлении. И это я поддерживаю абсолютно. Вот мы устаканились, сейчас дошлифовываем на предприятиях торговли и в производстве все эти процессы в плане ценообразования. Спокойно можем вступать в новый год и жить, ориентируясь на то, что мы планируем там порядка 8% иметь инфляции в течение будущего года. Но не 19%, как мы планировали в этом году", - резюмировал он.