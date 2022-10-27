Совмин Беларуси внес поправки в «новую систему регулирования цен»

Совмин Беларуси решил пропатчить новую систему регулирования цен, утвержденную постановлением №713 от 19 октября 2022 года.

«Корректировка произведена с учетом анализа поступающих обращений», - сообщила пресс-служба правительства.

Документом уточнен порядок проведения переоценки и дооценки остатков потребительских товаров импортерами и субъектами оптовой и розничной торговли; установлен порядок отнесения расходов импортеров и субъектов оптовой и розничной торговли по фасовке потребительских товаров; конкретизированы отдельные товарные позиции, в отношении которых осуществляется государственное регулирование цен.

Одновременно, МАРТ РБ внес изменения в порядок формирования цен на мясо кур, цыплят-бройлеров в виде частей тушки.

Постановлением №66 от 24 октября 2022 года из постановления №61 от 7 октября 2022 года исключен пункт об установлении предельной максимальной оптовой надбавки, торговой надбавки (с учетом оптовой надбавки) на куриное филе в размере 15%.