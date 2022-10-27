Последнее обновление: 27.10.2022 16:41

Прокуратура РБ санкционировала содержание под стражей топ-менеджера «Соседей»

Прокуратура города Минска санкционировала применение меры пресечения в виде заключения под стражу по уголовному делу о бездействии должностного лица сети магазинов «Соседи» по ч.2 ст.425 УК РБ.

«Директор управляющей организации трех субъектов хозяйствования, которые реализовывали товары народного потребления, знал о требованиях директивы … «О недопустимости роста цен». При этом он не принял должных и своевременных мер по недопущению необоснованного роста цен. Это привело к переоценке стоимости товаров в 100 магазинах сети и росту розничных цен на не менее чем 65 ассортиментных позиций», - говорится в сообщении Генпрокуратуры РБ.

Утверждается, что «причинен существенный вред правам и законным интересам не менее 1 тыс. граждан, купивших данные товары по завышенной цене, а также государственным и общественным интересам», что и стало причиной избрания указанной меры пресечения.

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