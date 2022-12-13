Лукашенко подписал закон о штрафах за неверную информацию о ценах

Лукашенко подписал закон о внесении поправок в кодексы по вопросам административной ответственности.

Поправками предусматривается установление административной ответственности за неуказание в товарных документах сведений, связанных с формированием цен на потребительские товары, либо указание неполной или недостоверной информации.

За данные нарушения будет применяться штраф в размере до 20 базовых величин (640 рублей), а для субъектов хозяйствования - до 10% суммы денежной оценки хозяйственной операции, отраженной в товарных документах.