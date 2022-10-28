МАРТ опубликовало разъяснения к новой системе регулирования цен в виде Q&A

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси опубликовало «в пределах компетенции» свои разъяснения к постановлению Совмина и поправкам в это постановление по вопросам применения «новой системы регулирования цен».

Q&A

1. Относится ли товар «А» к перечню регулируемых потребительских товаров?

В соответствии с постановлением № 713 осуществляется регулирование цен на товары, производимые (ввозимые) и (или) реализуемые на внутренний рынок Республики Беларусь, указанные в перечне к этому постановлению (далее - Перечень).

В случае, если товар не включен в Перечень, нормы постановления №713 на данный товар распространяться не будут.

При возникновении вопросов по отнесению товаров к Перечню, МАРТ рекомендует руководствоваться в совокупности: постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 5 июня 2018 г. № 46 «Об установлении перечня товаров розничной и оптовой торговли и форм уведомлений»; постановлением Национального статистического комитета Республики Беларусь от 28 августа 2020 г. № 76 «Об утверждении статистического классификатора СК 33.004-2020 «Товары розничной торговли».

В случае, если производимый (ввозимый) и (или) реализуемый товар может быть отнесен в соответствии с любым из вышеуказанных постановлений или двумя постановлениями к группе, подгруппе, классу, категории, подкатегории, виду, подвиду, группировке, которые в свою очередь регулируются в соответствии с постановлением № 713, то такой товар относится к категории регулируемых в соответствии с постановлением №713.

2. Что относится к бывшим в употреблении товарам? Относятся ли к данной категории восстановленные товары?

В соответствии с абзацем вторым пункта 2 Правил продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь 22 июля 2014 г. № 703, к бывшим в употреблении непродовольственным товарам относятся непродовольственные товары, имеющие видимые признаки носки, стирки, эксплуатации, и (или) непродовольственные товары надлежащего качества с сохранением товарного вида, потребительских свойств без товарных ярлыков (этикеток), если их наличие предусмотрено изготовителем, и (или) непродовольственные товары, принятые по договорам комиссии от граждан.

Таким образом, имеющие признаки эксплуатации (износа) узлы и агрегаты транспортных средств, в том числе восстановленные двигатели, относятся к товарам, бывшим в употреблении, на которые не распространяется действие постановления № 713.

3. Порядок округления цены товара в случае, если в результате округления размер применяемой надбавки, превышает уровень, указанный в приложении 1 к постановлению № 713.

Округление цены на товар, в отношении которого необходимо соблюдать размер предельной максимальной надбавки импортера, оптовой надбавки, торговой надбавки (включая оптовую надбавку), иной предел, должно осуществляться с учетом соблюдения ограничений, установленных законодательством, путем округления в меньшую сторону до минимальной денежной единицы, находящейся в обращении на территории Республики Беларусь - 1 белорусская копейка.

4. Порядок согласования цен на товары, в том числе новые, с указанием регламентов, которыми необходимо руководствоваться при обращении в государственные органы и организации в соответствии с пунктом 2 постановления №713.

Согласование повышения (установления) отпускной цены на товары осуществляется в соответствии с регламентами соответствующих административных процедур, утвержденных постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 21 октября 2022 г. № 64 «Об утверждении регламентов административных процедур в области ценообразования» (далее - постановление № 64).

В соответствии с пунктом 2 постановления № 64 производителями, осуществляющими выпуск товаров, указанных в приложении 1 к постановлению № 713, в адрес государственных органов (организаций) представляются следующие документы и (или) сведения, необходимые для осуществления административных процедур:

заявление о согласовании повышения (установления) отпускной цены на товары по форме согласно приложению 1 к постановлению № 64;

плановую калькуляцию по расчету отпускной цены на товары;

маркетинговый анализ (в случае повышения отпускной цены) по форме согласно приложению 2 к постановлению № 64.

Государственные органы (организации) или созданные ими комиссии, указанные в пункте 2 постановления № 713, в течение двух рабочих дней со дня принятия решения о согласовании отпускных цен информируют о нем МАРТ по форме, установленной постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 25 октября 2022 г. № 65 «Об установлении форм уведомлений».

5. Пунктом 23 постановления № 713 установлено изъятие в том числе в отношении товаров, используемых в процессе производства. Относится ли к изъятию реализация потребительских товаров юридическим лицам для собственного потребления?

Требования постановления № 713 не распространяется на отношения, связанные с реализацией товаров, используемых в процессе производства (за исключением товаров, указанных в пункте 7 постановления № 713). Для целей постановления № 713 под товарами, используемыми в процессе производства, следует понимать продукцию и материалы, которые приобретаются (поставляются) для использования в процессе производства и в связи с таким использованием подвергаются значительной степени технологических изменений и/или изменяется их классификационный код по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза на уровне любого из первых четырех знаков.

6. Распространяются ли требования норм постановления № 713 (в том числе в части согласования повышения отпускных цен, обоснования контрактных цен, указания сведений в товарно-транспортной накладной) на товары, не указанные в приложении 1 к постановлению № 713?

Требования постановления Совета Министров Республики Беларусь от 19 октября 2022 г. № 713, в том числе уровень предельных максимальных надбавок, применяются только в отношении товаров, указанных в приложении 1 к постановлению. При этом пункт 14 постановления № 713 распространяет свое действие на все товары без исключения.

7. Порядок проведения дооценки остатков потребительских товаров в розничной торговле до уровня отпускных цен на вновь поступившие такие же товары.

Дооценка товаров в розничной торговле может осуществляться в соответствии с Методическими рекомендациями по документальному оформлению и учету товарных операций, составу и учету расходов на реализацию в организациях торговли и общественного питания, утвержденными приказом Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 10 июня 2021 г. № 130 (далее - Методические рекомендации).

В соответствии с пунктом 13 Методических рекомендаций переоценка (дооценка и (или) уценка) товаров проводится на основании распоряжения руководителя, в котором приводятся основание (причина) переоценки, наименование товаров или товарных групп, состав комиссии, срок проведения переоценки, срок сдачи материалов по переоценке в бухгалтерию, а также иная необходимая информация.

При проведении переоценки на основании нормативных правовых актов в распоряжении руководителя на проведение переоценки целесообразно указывать ссылку на такой нормативный правовой акт.

Проведение переоценки организация розничной торговли оформляет первичным учетным документом, в котором указываются информация о товаре (наименование, количество и др.); старая и новая цена; стоимость товара в старых и новых ценах; сумма дооценки (при повышении цен) или уценки (при снижении цен). Его форма разрабатывается и утверждается организацией.

Основанием для проведения дооценки остатков товаров до уровня цен на вновь поступивший ассортимент таких товаров являются ТТН-1 и ТН-2 поставщика на вновь поступившие товары по новым ценам. Суммы разницы в ценах относятся на результаты хозяйственной деятельности. Дооценка товаров может производиться только при поступлении той же разновидности товара. Поступление товара в адрес организации розничной торговли и (или) в одно из ее структурных подразделений является основанием, дающим право на проведение дооценки остатков товаров в целом по организации.

Организация розничной торговли вправе не изменять розничную цену остатков таких товаров, увеличив или снизив только цену приобретения бухгалтерскими записями: Д-т 41-2 - К-т 90-7 и Д-т 90-10 - К-т 41-2.

Доведение в таком случае новой цены приобретения до прежней розничной цены осуществляется путем корректировки торговой наценки методом "красное сторно": Д-т 41-2 - К-т 42-1.

При ведении учета товаров по ценам приобретения сумма дооценки отражается в составе прочих доходов по текущей деятельности (субсчет 90- 7), а сумма уценки - в составе прочих расходов по текущей деятельности (субсчет 90-10).