Власти Беларуси будут контролировать цены производителей

Белорусские власти в 2023 году в рамках кампании госрегулирования цен установят контроль над ценами производителей.

"Вводим новый параметр в прогноз социально-экономического развития на 2023 год — контроль индекса цен в производстве. Регуляторы будут смотреть, как выполняется он. И если он идет в рост, тогда будут разбираться: а почему, на каком основании повышается такая цена", — заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов в эфире белорусского ТВ.

"Ввести систему справедливого, контролируемого ценообразования — это большого стоит для нашей страны, и граждане на себе это ощутили. Поставлена задача производителям снижать затраты, понижая стоимость производимой продукции", - также выдал чиновник.