Последнее обновление: 14.10.2022 19:39

США готовят новый пакет военной помощи Украине на $725 млн.

Администрация президента США Джо Байдена готовит новый пакет военной помощи Украине в размере 725 миллионов долларов, пишет Reuters со ссылкой на два источника.

Ожидается, что в новом пакете будут дополнительные боеприпасы, а также военные автомобили HMMWV, но новых систем противовоздушной обороны там не предусмотрено. Когда именно будет объявлена новая военная помощь Вашингтона, не уточняется.

Как известно, после массированных ракетных обстрелов гражданской инфраструктуры Украина призвала партнеров ускорить предоставление средств противовоздушной обороны. В Белом доме уже заверили, что работают над ускоренной поставкой Украине систем противовоздушной обороны NASAMS.

Общая американская военная помощь Украине с начала полномасштабного вторжения России составляет около 16,8 миллиарда долларов.

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