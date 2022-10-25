Последнее обновление: 25.10.2022 16:33

США могут предоставить Украине системы ПВО HAWK

Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки старого оборудования противовоздушной обороны HAWK в Украину, чтобы помочь ей защититься от атак российских беспилотников и крылатых ракет.

Как сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников, ракеты-перехватчики HAWK будут модернизацией ракетных систем Stinger.

Администрация Байдена воспользуется президентским полномочием по изъятию вооружений для передачи оборудования HAWK, которое базируется на технологии времен Вьетнама, но было несколько раз модернизировано. Полномочия по изъятию оружия позволяет Соединенным Штатам быстро передавать оборонные товары и услуги из запасов без одобрения Конгресса в ответ на чрезвычайную ситуацию.

Reuters не сообщает, сколько систем и ракет HAWK Соединенные Штаты могут передать. Белый дом отказался от комментариев.

Система HAWK является предшественником системы противоракетной обороны PATRIOT производства Raytheon Technologies, возможность передачи которой Украине и в дальнейшем не рассматривается, сообщили американские чиновники.

Президент США Джо Байден пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Вашингтон предоставит Украине передовые воздушные системы после разрушительного ракетного обстрела со стороны России в начале этого месяца.

Ранее по теме


<Сентябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Октябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование