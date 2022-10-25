Молдова экстренно закупила электроэнергию в Румынии

Молдавская госкомпания Moldelectrica 24 октября в экстренном порядке закупила электроэнергию в Румынии для покрытия дефицита. Об этом заявил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну.

Стоимость закупленной электроэнергии варьировалась от 190 евро до 348 евро за МВт.ч. Однако, по словам Спыну, риски веерного отключения 25 октября сохраняются: "Особенно в период с 7 до 11 утра и с 18 до 23 часов".

Президент непризнанной республики Приднестровье Вадим Красносельский 21 октября заявил, что Молдавская ГРЭС, расположенная в Приднестровье, с 24 октября снизит поставки электроэнергии в правобережную Молдову. По его словам, вместо 70% всех энергопотребностей Молдовы поставляться будет 27%, а в ноябре "максимум на Молдову энергопакета составит 23%", передает Интерфакс.

Оператор передачи электроэнергии Moldelectrica, в свою очередь, заявил, что дефицит электроэнергии в правобережной Молдовы в часы пикового потребления составит до 80 МВт.ч. Компания призвала центральные власти ограничить доступ потребителей к электроэнергии, "для минимизации рисков дисбаланса электроэнергетической системы".

До настоящего времени Молдова получала 70% всей необходимой ей электроэнергии от Молдавской ГРЭС, а еще 30% из Украины. Однако поставки с Украины были прекращены после нарушения работы ее энергетической инфраструктуры, а Молдавская ГРЭС сталкивается с проблемами при выработке электроэнергии в связи с дефицитом поставляемого в Молдову "Газпромом" природного газа. С октября российский газовый концерн на 30% сократил поставки газа в Молдову, объяснив это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита газа через Украину.

В сложившейся ситуации Молдова заключила контракт на экстренные энергопоставки из Румынии. Он заканчивается в конце октября.