Последнее обновление: 15.11.2022 23:05

Молдова перестала получать электроэнергию из Румынии

Молдова перестала получать электроэнергию из Румынии. Об этом свидетельствуют онлайн данные на сайте оператора энергосети Moldelectrica.

Как пишет NewsMaker, прекращение поставок произошло около 16:40, 15 ноября.

Судя по онлайн данным на сайте предприятия, высоковольтная линия Исакча-Вулканешты-МГРЭС перестала функционировать. Это главная ЛЭП, по которой в Молдову поступала электроэнергия из Румынии.

Власти пока ничего не сообщали о причинах прекращения поставок. Тем временем во многих регионах страны отключилось электричество.

UPD. Молдова осталась без электроэнергии из Румынии из-за обстрела Россией инфраструктуры Украины. Об этом заявил министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.

По его словам, одна из линий электропередачи, обеспечивающая поступление электроэнергии из Румынии в Молдову автоматически отключилась из-за обстрелов.

«Подчеркиваю, что линии не повреждены, а отключились автоматически, для безопасности. Moldelectrica работает над восстановлением электроснабжения», - добавил министр и пообещал держать граждан в курсе.

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