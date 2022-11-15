Молдова перестала получать электроэнергию из Румынии. Об этом свидетельствуют онлайн данные на сайте оператора энергосети Moldelectrica.
Как пишет NewsMaker, прекращение поставок произошло около 16:40, 15 ноября.
Судя по онлайн данным на сайте предприятия, высоковольтная линия Исакча-Вулканешты-МГРЭС перестала функционировать. Это главная ЛЭП, по которой в Молдову поступала электроэнергия из Румынии.
Власти пока ничего не сообщали о причинах прекращения поставок. Тем временем во многих регионах страны отключилось электричество.
UPD. Молдова осталась без электроэнергии из Румынии из-за обстрела Россией инфраструктуры Украины. Об этом заявил министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.
По его словам, одна из линий электропередачи, обеспечивающая поступление электроэнергии из Румынии в Молдову автоматически отключилась из-за обстрелов.
«Подчеркиваю, что линии не повреждены, а отключились автоматически, для безопасности. Moldelectrica работает над восстановлением электроснабжения», - добавил министр и пообещал держать граждан в курсе.