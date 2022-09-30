Последнее обновление: 30.09.2022 17:40

Байден подписал временный бюджет с помощью для Украины

Президент США Джо Байден подписал закон о временном государственном финансировании, который позволяет избежать приостановления работы государственных учреждений и предусматривает выделение 12,3 миллиарда долларов помощи Украине.

В сообщении указано, что закон "предусматривает ассигнования федеральным ведомствам на 2023 финансовый год (начинается 1 октября) до 16 декабря 2022 года для продолжения проектов и деятельности федерального правительства, а также включает дополнительные ассигнования для реагирования на ситуацию в Украине".

Законопроект включает пакет помощи Украине в ее борьбе с российскими войсками. Это, в частности:

$3 млрд на оказание военной помощи, включая обучение, оборудование, вооружение и логистическую поддержку;

$1,5 млрд на пополнение запасов американского оборудования, предоставленного Украине или иностранным странам, которые оказали поддержку;

$2,8 млрд на продолжение военной, разведывательной и другой оборонной поддержки;

дополнительные $35 млн на финансирование реагирования на "потенциальные ядерные и радиологические инциденты" в Украине, а также на предотвращение краж этих материалов.

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