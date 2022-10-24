Риши Сунак станет новым премьер-министром Великобритании

Пенни Мордонт отказалась от участия в выборах лидера Консервативной партии и в итоге Риши Сунак остался единственным кандидатом на должность премьер-министра Великобритании.

Пенни Мордаунт не смогла заручиться поддержкой 100 сторонников и больше не претендует на кресло премьера. В Twitter она написала: "Понятно, что коллеги чувствуют, что сегодня нам нужна определенность".

Сунак был единственным кандидатом, которому удалось собрать 100 голосов, необходимые для участия в выборах нового лидера консерваторов.

42-летний Сунак входит в список 250 самых богатых британцев.

Напомним, бывший премьер Великобритании Борис Джонсон в воскресенье объявил об отказе участвовать в новых выборах лидера Консервативной партии.