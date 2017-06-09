Тереза Мэй сформирует правительство с североирландскими союзниками

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о намерении сформировать правительство вместе с североирландскими юнионистами для сохранения политической определённости и успешного вступления в переговоры о Brexit.

Мэй обратилась к королеве Великобритании Елизавете II за разрешением сформировать новое правительство после неудачи на выборах, в результате которых Консервативная партия потеряла парламентское большинство за считанные дни до начала переговоров о выходе Великобритании из ЕС.

Выступая у своей официальной резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне, Мэй сказала, что будет опираться на поддержку "друзей" из Демократической юнионистской партии Северной Ирландии (ДЮП).

"Мы продолжим работать с нашими друзьями и союзниками, в частности из Демократической юнионистской партии",- сказала Мэй.

ДЮП, которая яростно отстаивает сохранение Северной Ирландии в составе Соединённого Королевства и известна консервативным подходом к социальным вопросам, увеличила число мест в парламенте до 10 после прошедших выборов.

"Мы вместе выполним обещание о выходе Великобритании из ЕС и в следующие пять лет построим страну, в которой ни о ком, ни об одном сообществе, не будет забыто",- сказала Мэй.

Некоторые политологи сомневаются, что правительство с консерваторами в меньшинстве и с поддержкой ДЮП сможет долго продержаться у власти, и говорят о вероятности повторных выборов.