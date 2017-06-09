Тереза Мэй будет формировать новое правительство Великобритании

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена формировать новое правительство несмотря на потерю абсолютного большинства в парламенте. Об этом заявил пресс-секретарь Мэй.

Консервативная партия Великобритании во главе с премьер-министром страны Терезой Мэй утратила абсолютное парламентское большинство в парламенте после прошедших в стране досрочных парламентских выборов. Согласно результатам подсчета голосов почти во всех 650 избирательных округах, консерваторы не получат 326 мест, необходимые для формирования правительства без заключения коалиции. По прогнозам, максимальное количество, на которое они могут рассчитывать, не превысит 318 мест.

Лейбористской партии, возглавляемой Джереми Корбином, также не удалось заручиться абсолютным парламентским большинством, в связи с чем в стране сложилась ситуация "подвешенного парламента". Лидер лейбористов уже призвал Терезу Мэй уйти в отставку и дать возможность сформировать новое правительство, однако премьер заявила, что она не собирается покидать свой пост.

Исход выборов позволяет Терезе Мэй сформировать новое правительство двумя способами: сформировав коалицию с другими партиями или же создав правительство меньшинства. Однако для реализации первого способа действующему премьер-министру будет сложно найти сторонников в среди крупных политических партий новом парламенте. Лейбористы не согласятся на коалицию с партией Мэй по идеологическим причинам, Шотландская национальная партия, которая может рассчитывать на 35 мест, резко выступает против Brexit и едва ли сможет договориться с консерваторами, "Либеральные демократы", получившие 13 депутатских портфелей, также заявили о нежелании формировать правительство с Консервативной партией.