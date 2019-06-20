Борьбу за пост премьера в Британии продолжат три кандидата

Гонку за пост лидера Консервативной партии и премьера Великобритании покинул глава МВД Саджид Джавид, продолжают борьбу экс-глава МИД Борис Джонсон, идущий с большим отрывом от своих конкурентов, министр окружающей среды Майкл Гоув, вышедший на второе место, и нынешний глава МИД Джереми Хант, объявил управляющий комитет партии по итогам состоявшегося в четверг четвертого тура голосования парламентской фракции.

Джонсон набрал 157 голосов, Гоув – 61, Хант – 59.

Во второй половине дня голосование продолжится до тех пор, пока не останутся только два кандидата.

Как ожидается, процесс выборов завершится во второй половине июля, после подведения итогов почтового голосования среди рядовых членов партии, однако, по мнению источника РИА Новости в Консервативной партии, не исключено, что при большом разрыве между двумя финалистами отстающий уступит место партийного лидера и премьера конкуренту.

До момента избрания нового премьера на этом посту останется Тереза Мэй, 7 июня официально сложившая полномочия лидера партии.