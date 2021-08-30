Уралтрансмаш завершил модернизацию гаубиц для Беларуси

Российское предприятие "Уралтрансмаш" (в составе концерна "Уралвагонзавод" входит в Ростех) завершило поставку модернизированных самоходных гаубиц 2С3М "Акация" в Беларусь. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе предприятия.

"Выполнен ремонт артиллерийской части и противооткатного устройства, а также проведена модернизация двигателя и кузова самоходок", - цитирует пресс-служба гендиректора АО "Уралтрансмаш" Дмитрия Семизорова.

Машины переданы по контракту с министерством обороны Беларуси, передает ТАСС.

152-миллиметровая самоходная гаубица 2С3М "Акация" предназначена для уничтожения и подавления артиллерии, минометов, других огневых средств противника, уничтожения танков, самоходных орудий и другой бронированной техники, подавления тылов и органов управления войсками, разрушения полевых и долговременных оборонительных сооружений.