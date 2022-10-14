МВФ оценил потери стран Европы из-за прекращения поставок газа из России

Перспективы экономик европейских стран ухудшились из-за резкого подорожания газа и повышения издержек предприятий, поставки российского топлива уже сократились на 80% по сравнению с показателями прошлого года.

Об этом заявил директор европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер, передает РБК.

«Рост ВВП в странах с развитой экономикой Европы снизится с 3,2% в 2022 году до 0,6% в 2023 году <...>. В странах с формирующейся рыночной экономикой в Европе также прогнозируется резкое снижение темпов роста с 4,3% в 2022 году до 1,7% в 2023 году», — сказал Каммер.

Он добавил, что в «конфликтующих странах» потери роста ВВП будут «очень большими». В этом году украинский ВВП сократится, более чем на треть, а российский ВВП в следующем году будет на 10% ниже прежних прогнозов, оценил Каммер. По его словам, инфляция будет снижаться в следующем году, однако пока она остается выше целевых показателей.

«Мы прогнозируем, что в 2023 году общая инфляция составит около 6% в европейских странах с развитой экономикой и 12% в странах с формирующейся рыночной экономикой», — добавил он.