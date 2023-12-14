ЕЦБ понизил прогноз темпов роста ВВП еврозоны в 2023 году до 0,6%

Европейский центральный банк (ЕЦБ) понизил прогнозы инфляции и темпов роста ВВП еврозоны на 2023 и 2024 гг.

Согласно новым прогнозам, опубликованным ЕЦБ по итогам прошедшего сегодня заседания, инфляция в еврозоне в 2023 году составит 5,4%, в 2024 году - 2,7%. В сентябре ожидалось повышение на 5,6% и 3,2% соответственно.

Базовая инфляция, не учитывающая стоимость продуктов питания и энергоносителей, как ожидается, составит 5% в 2023 году и 2,7% в 2024 году.

ВВП еврозоны увеличится на 0,6% в текущем и на 0,8% в следующем году, прогнозируют в ЕЦБ. В сентябре ожидался рост на 0,7% и 1% соответственно.

Сегодня ЕЦБ оставил неизменными все три ключевые процентные ставки по итогам заседания. Как говорится в сообщении ЕЦБ, базовая ставка по кредитам оставлена на уровне 4,5%, ставка по депозитам - на уровне 4%, ставка по маржинальным кредитам - 4,75%.

Эксперты также полагали, что все три ставки останутся на прежних уровнях.

"Совет управляющих ЕЦБ твердо намерен добиться возвращения инфляции к целевому уровню в 2%. Совет полагает, что ключевые ставки находятся на уровне, который, при его поддержании в течение достаточно длительного периода, внесет значительный вклад в достижение этой цели", - говорится в пресс-релизе.