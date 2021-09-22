Последнее обновление: 22.09.2021 11:47

Латвия с трибуны ООН осудила действия режима Лукашенко

Латвия решительно осуждает действия режима Александра Лукашенко против белорусского гражданского общества, независимых СМИ и журналистов.

Об этом заявил президент Латвии Эгилс Левитс в своем выступлении на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает delfi.lv.

Левитс добавил, что, злонамеренно используя малозащищенных граждан различных регионов мира, Беларусь целенаправленно и настойчиво направляет миграционные потоки в Литву, Латвию и Польшу с целью дестабилизации Европы.

"У нас есть долг и право защищать границы нашей страны. В то же время Латвия и ее общественные организации оказывают гуманитарную помощь людям, которые стали заложниками режима Лукашенко. Единственное решение белорусского кризиса — новые, свободные и открытые президентские выборы в присутствии международных наблюдателей", — заявил президент Латвии.

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