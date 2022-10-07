Последнее обновление: 07.10.2022 12:08

Россия ударила по Запорожью дронами "Шахид"

Россия второе утро подряд нанесли удар по Запорожью, на этот раз используя вместо ракет иранские дроны-камикадзе "Шахид-136".

Глава Запорожской областной администрации Александр Старух пишет в своем телеграм-канале, что в результате налета разрушены два "объекта инфраструктуры" в двух районах областного центра. Ранен один человек, он госпитализирован.

Между тем, число жертв от ракетного удара в четверг выросло до одиннадцати человек.

Как сообщила в пятницу утром Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины, из-под руин одного жилого дома, пятиэтажного, извлечены тела восьми погибших, а из под руин другого, четырехэтажного - еще трое.

Спасли из-под завалов 21 человека, 20 из них госпитализированы. Между тем, пропавшими ез вести считаются еще несколько человек, которые могут находиться под завалами.

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