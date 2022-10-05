Россия нанесла 7 ракетных ударов по многоэтажкам в Запорожье

Российские военные нанесли 7 ракетных ударов по многоэтажкам в Запорожье, сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

"Сегодня рашисты нанесли 7 ракетных ударов по обычным многоэтажкам, в квартирах которых спали мирные люди. Разрушены целые подъезды. Люди находятся под завалами. На местах работают спасатели", - отметил Куртев.

Он также добавил, что больницы и информационные центры при школах находятся в полной готовности для приема людей. В результате ракетных ударов в городе возникли пожары.

глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что на утро известно о двух погибших.

"Предварительно о пострадавших в результате вражеской атаки. Одна женщина погибла. Еще одна скончалась в машине скорой помощи. Под завалами домов по меньшей мере находится 5 человек", - сообщил Старух.

Глава ОВА отметил, что много людей спасли. "Среди них трехлетняя девочка, ребенок госпитализирован. На месте событий продолжается спасательная операция", - отметил он.