Зеленский признал ничтожными указы Путина об аннексии

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о ничтожности российских актов, нарушающих суверенитет и территориальную целостность Украины.

Ничтожными — то есть не порождающими никаких юридических последствий — признаны указы о признании независимыми Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также о признании Крыма “суверенным и независимым государством”.

“Территория Украины целостна и неприкосновенна в пределах ее международно признанной государственной границы, а суверенитет Украины распространяется на всю ее территорию”, — говорится в указе Зеленского.