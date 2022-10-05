Последнее обновление: 05.10.2022 14:17

Президент Чехии призывает к военном ответу России в случае применения ею ядерного оружия

Европейские государства, а также другие страны должны направить предупреждение, что если Россия применит ядерное оружие в Украине, то будет не только дипломатическая, но и военная реакция.

Об этом заявил президент Чехии Милош Земан после встречи с эмиром Катара в Праге, передают Ceske Noviny.

По словам Земана, российские угрозы означают, что существует серьезный риск ядерного конфликта. Он считает, что в такой ситуации не только европейские государства должны реагировать военным ответом.

"И еще до этого ответа они должны прислать абсолютно четкое предупреждение, что если Российская Федерация применит ядерное оружие на украинской территории, то реакция будет не только дипломатической, но и военной, со всеми последствиями, которые она может иметь", - добавил Земан.

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