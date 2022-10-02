Власти Беларуси возбудили уголовное дело против бывшего преподавателя МГЛУ

Белорусские власти в четвертый раз за год задержали бывшего преподавателя МГЛУ Наталью Дулину, на этот раз в связи с возбуждением в отношении нее уголовного дела по ст. 342 УК РБ (участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок).

«Установлено, что женщина выходила на так называемые «воскресные марши», вместе с другими гражданами перекрывала проезжую часть, препятствуя нормальной работе общественного транспорта и другой городской инфраструктуры. Также известно, что фигурантка зарегистрировалась в плане «Перамога», давала интервью ресурсу, признанному экстремистским формированием, тем самым оказывала содействие экстремистской деятельности», - говорится в сообщении МВД РБ.

Сама Дулина на видео говорит, что ее задержали «за интервью «Еврорадио» и участие в несанкционированных массовых мероприятиях». На вопрос сотрудника ГУБОПиК, знала ли она, что Еврорадио объявлено экстремистским формированием, Наталья Дулина ответила: «Да… и тем не менее я дала им интервью».