МВД Беларуси пополнило список экстремистских формирований

МВД Беларуси 23 сентября признало «экстремистскими формированиями» сайт полка Калиновского, а также телеграм-каналы «Движ» и «Баста».
Согласно списку ведомства, «экстремистским формированием» признаны группы граждан, объединенных сайтами «Полк імя Кастуся Каліноўскага», «Моладзевы блок», «Беларускi дом Варшава», телеграм-каналами «Полк Каліноўскага», «Menavita_War», «Батальен Тэрор», «Беларускі Янкі», «Чат Полк Каліноўскага», «Menavita Chat», «Беларуский Янкі Chat».
Экстремистским формированием признаны все соцсети Полка Калиновского. Перечень ведомства насчитывает уже 91 «экстремистское формирование».