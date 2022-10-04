МВД Беларуси задержало 20 сотрудников компании «Белагро» за «экстремизм»

Сотрудники МВД Беларуси задержали 20 сотрудников экспортера белорусской сельхозтехники и запчастей в страны СНГ, компании «Белагро».

«Изначально в поле зрения сотрудников ГУБОПиК МВД, устанавливавших участников протестных телеграмм-каналов и чатов, попал некогда популярный тележурналист Дмитрий Семченко. Дальнейшие мероприятия позволили выявить: на его нынешнем месте работы немало приверженцев экстремизма. В результате на днях задержали 20 сотрудников компании «Белагро», - сообщила пресс-служба МВД РБ.

«Установлены факты участия руководства и работников в массовых беспорядках августа 2020 года, и нынешнее взаимодействие с экстремистскими ресурсами (передача информации, в том числе личных данных правоохранителей; регистрация в плане «Перамога» и др.)», - отмечается в сообщении.

«Получается, что компания, тесно сотрудничающая с государственными предприятиями и получающая от этого немалую прибыль, занималась антигосударственной деятельностью»,- делают вывод в ведомстве.

«Кроме этого, у оперативников есть веские основания полагать, что директор причастен к даче взятки должностному лицу фирмы-партнера за победу в тендере. А на рабочем месте у одного из сотрудников, ранее судимого за незаконный оборот наркотиков, обнаружена марихуана», - также сказано в сообщении.