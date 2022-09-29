Белорусские власти будут заочно судить Алесандру Герасименю

Белорусские власти будут заочно судить призера Олимпийских игр о плаванию Алесандру Герасименю.

Имя белорусской спортсменки появилось на спецресурсах Следственного комитета РБ в списке лиц, в отношении которых начато и проводится спецпроизводство.

Александру Герасименю обвиняют по ч.3 ст. 361 УК РБ

«Квалификация: ч.3 ст.361 (призывы к мерам ограничительного характера (санкциям), иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь) Уголовного кодекса Беларуси», - говорится в сообщении СК.

«Дата начала специального производства – 29.09.2022. Обвиняемой Герасимене А.В. необходимо явиться по адресу: г.Минск, ул.Фрунзе, 19», - сказано в сообщении.

Трехкратный призер Олимпийских игр, обладательница золотых наград чемпионатов мира и Европы на "длинной" и "короткой" воде, Александра Герасименя после сфальсифицированных выборов в августе 2020 года возглавила Белорусский фонд спортивной солидарности и покинула страну, уехав в Вильнюс. Из фонда Александра ушла весной 2022 года.