Последнее обновление: 30.09.2022 17:40

Газпром на треть уменьшит поставки газа Молдове в октябре

Категории: Молдова Газ

Газпром с октября сокращает поставки газа в Молдову на 30%, сообщил министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спину, передает NewsMaker.

По словам министра, российская компания подтвердила поставки только 5,7 млн. кубометров газа в день для обоих берегов Днестра, тогда как ранее объем составлял 8,06 млн кубометров.

"Moldovagaz получил частичное подтверждение поставки газа в октябре. Повторяется ситуация октября прошлого года, когда поставки также сократили на 30%. Разница в том, что в этом году мы имеем контракт, который нужно соблюдать", - отметил Спину.

Ранее сообщалось, что Молдова определила семь компаний, которые будут снабжать ее газом, если Газпром прекратит поставки.

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