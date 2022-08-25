Последнее обновление: 25.08.2022 11:59

Правительство Молдовы приняло план на случай проблем с газом зимой

Категории: Молдова Газ

Правительство Молдовы на заседании 24 августа утвердило план действий на случай ограничения или прекращения поставок газа в холодное время года. Об этом сообщает Newsmaker.

В такой ситуации должна быть создана комиссия из представителей профильных ведомств и компаний, чтобы предлагать решения комиссии по чрезвычайным ситуациям.

В случае ограничения поставок газа планируется упрощать процедуру импорта сырья для производства топлива, определить льготы для поддержки производства энергии из возобновляемых источников, обеспечивать население дровами.

Кабмин наработал три сценария - на случай сокращения объемов поставок газа на 35%, 50% или полностью. Среди мер – снижение температуры отопления, перевод ТЭЦ на мазут, использование запасов природного газа.

В Молдовагазе 22 мая сообщили, что рассчитались с Газпромом за июль и попросили отсрочить аванс за августовский газ, который должны заплатить 20 августа. Газпром согласился на отсрочку до 1 сентября.

Ранее по теме


<Июль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Август 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование