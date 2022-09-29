Последнее обновление: 29.09.2022 09:38

Швеция обнаружила четвертую утечку газа из «Северного потока»

Береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку газа в трубопроводе «Северный поток», сообщила газета Svenska Dagbladet.

На каком именно газопроводе была выявлена новая утечка, не уточняется. В издании подчеркнули, что два из четырех прорывов находятся в шведской исключительной экономической зоне (ИЭЗ).

В ночь на понедельник, 26 сентября, в двух газопроводах «Северный поток» упало давление. Утечки были зафиксированы в ИЭЗ Дании и Швеции, пишут «Ведомости».

Позднее сообщалось, что на маршрутах газопроводов было зафиксировано два взрыва. Шведская полиция начала предварительное расследование по факту возможной диверсии. Отмечалось, что взрывы произошли в том же районе, где и утечка газа, о которой сообщило ранее морское управление Дании.

Далее по теме
Ранее по теме


<Август 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Сентябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Энергетика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование