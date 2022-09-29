В Британии предполагают, что Россия взорвала "Северные потоки" подводным дроном

В оборонном ведомстве Великобритании предполагают, что Россия могла осуществить "преднамеренную и спланированную" атаку на свои же газопроводы "Северный поток" и "Северный поток-2" в Балтийском море с помощью беспилотника.

Об этом пишет The Times со ссылкой на информированный источник.

Наиболее вероятный сценарий, по мнению источника, заключается в том, что Россия тайно доставила автономный подводный аппарат с грузом в отдельные места на трубопроводах, построенных для транспортировки российского природного газа в Европу.

По словам источника, подводный аппарат мог быть запущен с небольшого судна, такого как рыбацкая лодка, еще несколько месяцев назад, а затем рядом с трубопроводами могли быть сброшены взрывные устройства.

"Они могли находиться там месяцами, ожидая, когда им дадут взорваться", - добавил собеседник The Times. По его словам, взрыв мог быть инициирован, к примеру, с помощью источника шума определенной частоты, который мог быть сброшен в воду в нужное для РФ время.

Как известно, "Северные потоки" окружены стальным корпусом толщиной от 27 до 41 миллиметра, а также бетонным покрытием толщиной от 60 до 110 миллиметров. Чтобы пробить их, понадобилось бы много взрывчатки.

Версию с подводными лодками эксперты отвергают, поскольку вода в Балтийском море недостаточно глубокая для их развертывания.