Последнее обновление: 28.09.2022 17:45

Канада введет новые санкции против России из-за «референдумов»

Канада введет новые санкции против России из-за «референдумов» на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях Украины.

«В ответ на эту дальнейшую эскалацию мы намерены ввести новые санкции против лиц и организаций, причастных к этой последней попытке подорвать принципы государственного суверенитета», —заявил премьер Джастин Трюдо.

Он отметил, что Канада никогда не признает результаты «фиктивных референдумов» или попытку незаконного включения украинских территорий в состав России.

«Территория Украины останется за Украиной», — резюмировал Трюдо.

Ранее по теме


<Август 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Сентябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование