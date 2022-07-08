Последнее обновление: 08.07.2022 17:44

Канада ввела санкции против патриарха Кирилла, Роскомнадзора и «Регнума», золота

Канада объявила о введении дополнительных санкций против российских агентов дезинформации и пропаганды в связи с незаконным и неоправданным вторжением России в Украину.

"Канада не останется в стороне, когда … Путин ведет незаконную и несправедливую войну и пытается оправдать ее с помощью дезинформации, манипуляций и пропаганды", - говорится в сообщении Министерства иностранных дел Канады, передает УНИАН.

Страна вводит санкции против 29 спонсируемых государством агентов по дезинформации и пропаганде и 15 организаций, которые контролируются или принадлежат российскому правительству и причастны к усилиям по дезинформации. Кроме того, Канада запретила импорт некоторых видов золота из России.

В санкционный список попали: Владимир Гундяев (патриарх Кирилл), бывший управляющий директор группы "Яндекс" Тигран Худавердян, глава Роскомнадзора Андрей Липов, заместитель руководителя Роскомнадзора Владимир Логунов, заместитель руководителя Роскомнадзора Олег Терляков, заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин, заместитель руководителя Роскомнадзора Милош Вагнер, обозреватель "РИА Новости" Петр Акопов, ведущая "Первого канала" Екатерина Андреева.

Кроме того, Канада ввела санкции против ИА REGNUM и Роскомнадзора и запустила веб-страницу, посвященную противодействию дезинформации РФ с помощью фактов.

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