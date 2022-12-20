Последнее обновление: 20.12.2022 10:38

Канада арестовала активы Абрамовича на $26 млн.

Правительство Канады намерено конфисковать у российского олигарха Романа Абрамовича $26 млн арестованных в рамках санкций активов, а средства от их конфискации направить на помощь в восстановлении Украины.

Об этом говорится в заявлении МИД Канады.

Это первый случай, когда Канада применяет закон, который позволяет по решению суда конфисковывать активы, находящиеся под санкциями.

Активы, которые попали под санкции, принадлежат компании Granite Capital Holdings, владельцем которой является Абрамович.

Глава МИД Мелани Жоли теперь должна обратиться в суд с запросом о постоянной конфискации активов в пользу Канады.

"В случае конфискации, полученные средства смогут быть использованы для восстановления Украины и компенсации жертвам незаконного и неоправданного вторжения путинского режима", - говорится в заявлении.

"Канада является первой страной G7, которая ввела такие меры, демонстрируя свою решительную приверженность Украине, ее восстановлению и привлечению к ответственности тех, кто наживался на режиме президента Путина и поддерживал его", - добавили в МИД

Закон, позволяющий эту конфискацию, был принят в июне, но ранее Жоли заявляла, что его выполнение было сложным из-за нехватки ресурсов полиции для выявления и изъятия активов, подпадающих под действие санкций.

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