Конгресс США предварительно согласовал выделение Украине $12 млрд. помощи

Представители партий Конгресса США во время переговоров в понедельник договорились предусмотреть в бюджете на следующий, 2023-й финансовый год (начинается с 1 октября) почти 12 миллиардов долларов помощи для Украины.

Как сообщает Reuters, члены Конгресса договорились также выделить финансирование для переселения беженцев из Афганистана.

В начале сентября президент США Джо Байден попросил Конгресс выделить Украине 11,7 млрд долларов в качестве экстренной помощи.

Белый дом утверждал, что средства необходимы для поддержания темпов оказания помощи Украине в течение первых трех месяцев 2023 финансового года, который начинается в начале октября.

В общем Соединенные Штаты выделили Украине около 17 млрд долларов помощи в области безопасности с момента начала работы администрации Байдена, из них почти 16 млрд долларов с начала вторжения России 24 февраля.