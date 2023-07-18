Последнее обновление: 18.07.2023 22:35

США предоставят Украине $250 млн на поддержку фермеров

Глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр во вторник объявила, что Украина получит дополнительные 250 миллионов долларов на помощь фермерам, которые страдают от блокирования экспорта зерна после полномасштабного вторжения России.

Как сообщает Reuters, во время визита в Одессу глава USAID заявила, что новая помощь пойдет на развитие сельскохозяйственной инфраструктуры и расширение других маршрутов экспорта зерна.

Она также призвала правительства других стран и частный сектор предоставить еще 250 миллионов долларов, чтобы помочь фермерам, пострадавшим от действий России, и стимулировать экономику Украины в долгосрочной перспективе.

Днем ранее Пауэр посетила штаб-квартиру Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве, где объявила о выделении более 500 миллионов долларов гуманитарной помощи и передала ГСЧС оборудование на сумму 2,3 миллиона долларов.

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