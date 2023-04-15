Последнее обновление: 15.04.2023 10:37

США выделят Украине дополнительные $4,9 млрд бюджетной помощи

Американские власти предоставят Украине $4,9 млрд бюджетной помощи через механизмы Всемирного банка, сообщает госдепартамент.

"Дополнительные $4,9 млрд станут доступны в сентябре. Это финансирование, наряду с поддержкой ЕС, МВФ и других организаций, позволит (украинскому - ИФ) правительству оказывать важнейшие услуги своим гражданам", - говорится в пресс-релизе.

Внешнеполитическое ведомство напоминает, что Вашингтон уже выделил Киеву $18 млрд, но отмечает, что необходимые для восстановления Украины объемы финансирования "могут быть обеспечены только путем тесного сотрудничества с частным сектором в целях стимулирования инвестиций", передает Интерфакс.

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