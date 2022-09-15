Белавиа сократит время полета в Египет

Госкомпания «Белавиа», начиная с 16 сентября, сможет выполнять рейсы в Хургаду и Шарм-Эль-Шэйх без технической посадки, что заметно сократит продолжительность перелета.

«Расчетное время в пути составит около 7 часов», - указывает компания, отмечая при этом, сокращение времени полета затронет «пока не все рейсы».

«…на рейсах без техпосадки будет ограничена предельная коммерческая загрузка, т.е. количество перевозимых пассажиров и багажа. Поэтому рейсы, загрузка которых уже превышает предельно допустимую для беспосадочного полета, по-прежнему будут выполняться с технической посадкой», - сказано в сообщении.

«…ограничение предельной коммерческой загрузки на прямых рейсах влечет за собой уменьшение нормы провоза багажа», - подчеркнули в компании.