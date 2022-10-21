В Беларуси будет создан Фонд ответственности туроператоров

Республиканский союз туроператоров Беларуси принял решение о создании Фонда ответственности туроператоров в связи с вступающими в силу с 1 января 2023 года поправками в закон о туризме.

«Одобрено создание Фонда ответственности туроператоров в рамках РСТО, обсуждены отдельные механизмы и особенности его формирования и работы», - говорится в сообщении РСТО.

«Основным принципиальным нововведением документа стало введение механизма финансовых гарантий туроператоров. Механизм может осуществляться путем страхования рисков туроператоров, банковскими гарантиями, либо созданием фонда ответственности туроператоров, где будут аккумулироваться средства на случай наступления невозможности осуществления туроператорской деятельности одним из участников фонда», - отмечается в сообщении.

Необходимость иметь финансовые гарантии на случай банкротства в новом Законе прописана только для туроператоров, занимающихся выездным туризмом. Туроператоры, ориентированные на въездной и внутренний туризм, от фингарантий освобождены.