Украина разорвала соглашение с Беларусью о сотрудничестве в сфере туризма

Украина разорвала соглашение с Беларусью о сотрудничестве в туристической сфере, сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Прекращено действие соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в сфере туризма", - сообщил Мельничук.

Соглашение было заключено в Минске 16 февраля 2006 года.

Кабмин также одобрил проект закона о денонсации соглашения с Беларусью о гарантиях прав граждан в области пенсионного обеспечения, подписанного 14 декабря 1995 года в Киеве.