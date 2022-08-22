Лукашенко: Прибыль предприятий управления делами за полгода превысила 100 млн. рублей

Входящие в систему управления делами президента предприятия по итогам первого полугодия 2022 года получили более 100 млн. рублей чистой прибыли.

Такую цифру озвучил Лукашенко на встрече с новым управляющим делами президента Юрием Назаровым назвав ее неплохим результатом.

Вместе с тем, он поручил Назарову расширить спектр туристических услуг в Беловежской пуще, Березинском заповеднике и на Черном море, а также нарастить экспорт медуслуг.

По словам Лукашенко, в национальных парках необходимо уделить больше внимания рекламе имеющихся предложений для семейного и туристического отдыха.

"С учетом того, что такой отдых пользуется значительным спросом, подумайте над расширением спектра предоставляемых услуг экологического и познавательного туризма. Но имейте в виду, перед Управлением одновременно стоит ключевая задача по сохранению заповедных мест. В последнее посещение Беловежской пущи мы с губернатором Брестской области обсудили расширение таких услуг в Беловежской пуще. Надо отдать должное, Шулейко готов прилично вложиться туда, инвестировать, чтобы эти услуги расширять. Встретьтесь и обсудите с ним конкретно, что надо делать, и начнем делать прямо сейчас", - сказал Лукашенко.

Он напомнил, что в структуру УДП входят несколько санаториев, расположенных на побережье Черного моря.

"Это совершенные санаторно-оздоровительные учреждения, которые предоставляют медуслуги на самом высоком уровне. Там отдыхают, лечатся не только граждане Беларуси, но и иностранцы. В связи с востребованностью и заполняемостью санаториев подумайте, как их можно модернизировать, чтобы принять больше отдыхающих и соответственно заработать", - сказал Лукашенко.

Он поручил увеличить экспорт медуслуг Республиканского клинического медицинского центра: «Медперсонал центра способен выполнять сложнейшие кардиологические, ортопедические и другие операции. Задача Управления делами - содействовать развитию материально-технической базы центра, а также расширению экспорта медицинских услуг».