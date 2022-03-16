Вьетнам ввел безвиз для граждан 13 стран, включая Беларусь

Правительство Вьетнама на фоне мировой турбулентности и запутанной мировой авиалогистики решило оттянуть на себя часть туристического пирога, для чего ввело безвиз для граждан 13 стран, включая Беларуси.

Безвиз действует при въезде на срок не более 15 дней и установлен на три года с 15 марта 2022 года до конца 14 марта 2025 года, но может быть продлен в дальнейшем.

Помимо Беларуси в список стран с безвизом включены Германия, Франция, Италия, Испания, Великобритания, Россия, Япония, Корея, Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия.