Власти Беларуси рассчитывают на туристов из Прибалтики и Польши

Белорусские власти изучают вопрос введения безвиза для туристов из сопредельных государств Евросоюза, сообщил Госпогранкомитет Беларуси.

«В интересах укрепления добрососедских отношений и развития въездного туризма в настоящее время белорусской стороной рассматривается вопрос о предоставлении гражданам сопредельных государств ЕС права безвизового въезда, выезда и пребывания в Беларуси», - говорится в сообщении ведомства.

«После отмены коронавирусных ограничений на пересечение белорусской границы фиксируется увеличение количества иностранных граждан, прибывающих из сопредельных стран ЕС», - утверждает ГПК РБ.

Впрочем, в условиях санкций "челночный туризм" представляется едва ли не единственным вариантом экспорта нефтепродуктов и сигарет в страны ЕС.