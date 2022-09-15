Последнее обновление: 15.09.2022 13:46

МВД Беларуси задержало 5-х минчан за БЧБ и украинский флаги на многоэтажке

Сотрудники МВД Беларуси задержали уже пятерых минчан (мужчины и женщины в возрасте от 35 до 51 года) за то, что в конце августа она вывесили БЧБ флаг и флаг Украины на 19-этажном доме по улице Леси Украинки.

«… протестную акцию организовала минчанка, в настоящее время проживающая за рубежом. Она через мессенджеры подобрала исполнителей, которым давала указания. Ей же отправлялись фотоотчеты о проделанной работе для дальнейшего размещения на экстремистских ресурсах… перед выходом "на дело" злоумышленники тщательно готовились: распределяли роли, проводили рекогносцировку, определяли места съемки, наблюдали за объектами. С целью конспирации использовали радиостанции и закрытый (как они думали) канал связи», - говорится в сообщении МВД РБ.

Утверждается, что «задержанные причастны к экстремистской деятельности, а в 2020 году некоторые из подельников участвовали в протестных акциях».

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